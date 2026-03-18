Motorista perde controle, atinge motos estacionadas e capota veículo em Jales

Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira (18), por volta das 11h, na Avenida João Amadeu, em Jales.

De acordo com as informações, um homem conduzia seu veículo no sentido bairro quando, ao se aproximar da Rua das Palmeiras, perdeu o controle da direção.

Desgovernado, o carro acabou colidindo contra várias motocicletas que estavam estacionadas em frente a uma oficina. As motos, segundo relatos, pertencem a clientes do estabelecimento.

Após atingir os veículos, o carro ainda capotou, causando grande movimentação e chamando a atenção de pessoas que passavam pelo local no momento do acidente.

O motorista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele estava consciente e orientado durante o atendimento.

A Polícia Militar também esteve presente na ocorrência, e as causas do acidente serão investigadas.