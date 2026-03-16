Mulher é contida após quebrar garrafas de vinho em supermercado de Birigui

Uma situação inusitada assustou clientes e funcionários de um supermercado em Birigui na tarde deste domingo (15). Uma mulher causou um quebra-quebra na seção de bebidas, danificando diversas garrafas de vinho dentro do estabelecimento.

Segundo informações apuradas no local, a mulher apresentava sinais de um possível surto, o que provocou momentos de tensão entre as pessoas que estavam fazendo compras no momento do ocorrido.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu rapidamente ao supermercado. Os policiais conseguiram conter a mulher e restabelecer a ordem no local.

Apesar do grande número de garrafas quebradas e do impacto visual causado pelo episódio, ninguém ficou ferido.

Relatos de testemunhas indicam que esta não seria a primeira vez que a mulher se envolve em situações semelhantes na cidade, havendo registros de um episódio parecido em outro supermercado de Birigui anteriormente.

O caso agora deverá ser analisado pelas autoridades competentes, que irão avaliar tanto os prejuízos causados ao estabelecimento quanto a situação de saúde da envolvida.