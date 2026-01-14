quarta-feira, janeiro 14, 2026
Fernandópolis

Pane em transformador interdita trecho da rua Rio de Janeiro no centro de Fernandópolis

Uma falha técnica em um transformador de energia mobilizou equipes de manutenção e trânsito no final da tarde desta quarta-feira (14), na região central de Fernandópolis. O incidente causou a interrupção temporária do fornecimento de eletricidade e o fechamento de uma importante via.

Localização e Bloqueio

O problema ocorreu na Rua Rio de Janeiro, no quadrilátero entre a Avenida Manoel Marques Rosa e a Avenida dos Expedicionários. Para garantir a segurança de pedestres e motoristas, além de facilitar o trabalho das equipes técnicas, a Secretaria de Trânsito procedeu com a interdição total do trecho.

Impactos e Atendimento

A pane afetou diretamente o funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais situados no coração da cidade, que ficaram sem energia elétrica no período de maior movimento do final da tarde.

Apesar do transtorno no trânsito e da interrupção do serviço de energia, não houve registro de feridos ou danos materiais a terceiros. A previsão é que o fornecimento de energia e o tráfego de veículos sejam normalizados assim que os técnicos da concessionária concluírem os testes de segurança no equipamento.

