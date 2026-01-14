quarta-feira, janeiro 14, 2026
Fernandópolis

PM ACOMPANHA MOTOCICLISTA EM FUGA, APREENDE DROGAS E INDIVÍDUO É PRESO EM FERNANDÓPOLIS

Nessa terça feira (13), por volta das 18h, a equipe de  atividade Dejem da Polícia Militar de Fernandópolis acompanhou um motociclista que desobedeceu às ordens legais de parada emanadas pela viatura policial.

   Após a desobediência, o condutor empreendeu fuga e, percorrer por alguns metros e adentrou o estacionamento de um supermercado, tentando se desvencilhar da abordagem policial ao trafegar entre os veículos estacionados. Apesar da manobra arriscada, a equipe policial conseguiu realizar a abordagem do indivíduo.

   Durante a busca pessoal, foram localizadas em sua posse duas porções de maconha e seis porções de crack. Em consulta aos antecedentes, constatou-se que o indivíduo possui diversas passagens por tráfico de drogas quando menor de idade, tendo completado recentemente a maioridade. Também foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

   Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial de Fernandópolis, onde os entorpecentes e a motocicleta utilizada na prática do tráfico foram apreendidos pela Polícia Civil. O indivíduo permaneceu preso, à disposição da Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa e dirigir sem CNH.

