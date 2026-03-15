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Polícia Militar captura mulher com mandado de prisão e histórico de roubos em Tanabi

rodrigok
By rodrigok
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A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de equipes do 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, capturou na tarde deste sábado (14) uma mulher com mandado de prisão expedido pela Justiça, no município de Tanabi, no interior paulista.

De acordo com informações da corporação, a ação foi resultado de um trabalho de inteligência aliado a diligências estratégicas realizadas pelas equipes da Força Patrulha, com apoio de outras viaturas da unidade.

Durante a operação, os policiais realizaram buscas por diversos pontos da cidade até localizarem a procurada no bairro Jardim Centenário, onde foi realizada a abordagem e a prisão.

Após a detenção, a mulher foi conduzida à Delegacia de Polícia de Mirassol, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão.

Segundo a Polícia Militar, a captura é considerada relevante para a segurança pública da região, já que a suspeita possui extenso histórico criminal.

Além do mandado atual, a mulher possui três passagens anteriores pelo crime de roubo, previsto no Artigo 157 do Código Penal, que trata da subtração de bens mediante grave ameaça ou violência.

A detida permanece à disposição da Justiça para o cumprimento das determinações judiciais.

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