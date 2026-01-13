Prefeitura de Fernandópolis reforça ações de cuidado com a saúde mental neste Janeiro Branco

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, adere à campanha Janeiro Branco, que visa alertar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vivam com algum transtorno mental, como ansiedade ou depressão.

Programação Especial

Dentro das atividades do mês, está programada para o próximo dia 17 uma caminhada de conscientização. O percurso terá início na Casa Paroquial e seguirá até o Teatro Municipal, onde a programação será encerrada com uma palestra do psicólogo Rodrigo Borges de Oliveira, abordando temas centrais da saúde mental e do Janeiro Branco.

Atendimento Integrado na Rede Municipal

Para a Secretaria de Saúde, o equilíbrio emocional é tão vital quanto o bem-estar físico. “As duas áreas caminham lado a lado. Quem procura uma unidade de saúde hoje recebe atendimento integral”, destaca a enfermeira Maísa Borges de Oliveira, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).

Um dos principais desafios das equipes multidisciplinares é o diagnóstico precoce. Por isso, além das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da UPA, a rede municipal mantém uma parceria estratégica com as secretarias de Educação e de Cultura. Os professores são capacitados para auxiliar na identificação de crianças que apresentem sinais de transtornos, garantindo o encaminhamento adequado.

O Projeto Expressarte, parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Cultura, leva aulas de teatro, arteterapia e musicoterapia a crianças, adolescentes e adultos que se encontram em atendimento no CAPS II.

Investimentos e Ampliação do CAPS

Desde o início da atual gestão, a Prefeitura tem priorizado o fortalecimento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS II e CAPS-AD II), que atendem a população de toda a região de saúde de Fernandópolis, composta por 13 municípios. As equipes foram reforçadas com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motoristas e auxiliares administrativos para atender à crescente demanda e melhorar a resolutividade dos casos.

Como parte dos avanços, o município trabalha na criação do CAPS Infanto-Juvenil. “O atendimento em saúde mental iniciado na infância pode produzir benefícios duradouros que se estendem à vida adulta, sobretudo quando é precoce, contínuo e baseado em evidências”, reforça Maísa Borges. Além disso, a Prefeitura iniciou, em agosto de 2025, uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) para o atendimento multidisciplinar de 35 crianças e adolescentes portadores de Transtorno do Espectro Autista (níveis 2 e 3).

Outro avanço significativo para a rede municipal é a implantação do CER II (Centro Especializado em Reabilitação Tipo II), em parceria com o Hospital de Amor de Fernandópolis. O CER II é uma unidade do Sistema Único de Saúde (SUS) que oferece reabilitação para pessoas com deficiência em duas modalidades: física e intelectual. O serviço conta com equipes multiprofissionais, compostas por fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros, responsáveis pela construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) de cada usuário.

O objetivo do CER II é desenvolver o potencial funcional do paciente, promover autonomia, inclusão social e qualidade de vida, além de atuar como ponto de referência na Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, fortalecendo a integração com os demais serviços da rede municipal — especialmente a atenção básica, a saúde mental e a reabilitação.

Atualmente, a Rede de Atenção Psicossocial da região de saúde de Fernandópolis atende números expressivos:

CAPS AD: 600 pacientes em tratamento contra a dependência de álcool e outras substâncias.

CAPS II: 200 pacientes com transtornos mentais graves e persistentes.

Em casos excepcionais, onde a internação psiquiátrica se faz necessária, Fernandópolis conta com o apoio da rede SUS por meio de hospitais especializados, como o Mahatma Gandhi (Catanduva), o Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus (Jaci) e a ala psiquiátrica da Santa Casa de Tanabi.

A Prefeitura de Fernandópolis reafirma seu compromisso com a vida, lembrando que cuidar da mente é o primeiro passo para uma sociedade mais saudável.