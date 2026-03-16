Professora morre após batida e capotamento na rodovia Roberto Rollemberg em Birigui

Uma tragédia foi registrada na madrugada deste domingo (15) na Rodovia Deputado Roberto Rollemberg (SP-461), no trecho que passa por Birigui. A professora Thais Sales Severa, de 44 anos, moradora de Guararapes, morreu após o veículo em que estava se envolver em um acidente seguido de capotamento.

De acordo com as informações, o acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã, na altura do quilômetro 21 da rodovia. Thais estava como passageira em um carro de passeio, acompanhada por outras quatro pessoas.

Segundo relatos, o automóvel teria sido atingido na traseira por uma caminhonete. Com a força do impacto, o motorista perdeu o controle da direção, e o veículo capotou diversas vezes na pista.

Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e prestaram atendimento às vítimas. Thais foi encaminhada ao pronto-socorro municipal de Birigui, mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

Os outros ocupantes do carro sofreram apenas ferimentos leves.

Testemunhas relataram que o condutor da caminhonete chegou a parar o veículo após a colisão, porém decidiu deixar o local antes da chegada das equipes de resgate e da Polícia Rodoviária.

A Polícia Civil instaurou investigação para apurar as circunstâncias do acidente e identificar o motorista que fugiu sem prestar socorro.