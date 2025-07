Santa Casa de Jales realiza a segunda captação de órgãos em 2025

Pela segunda vez nesse ano de 2025 a Santa Casa de Misericórdia de Jales vivenciou novamente um ato de solidariedade e amor ao próximo com a realização da captação de múltiplos órgãos de um paciente de 60 anos da cidade de Palmeira D´Oeste. O procedimento foi realizado no último sábado (27), com início às 10h00 se estendendo até o fim da tarde ocorrendo com total êxito e sem intercorrências.

Com uma complexa logística hospitalar e equipes especializadas foram captados o fígado, os dois rins, as córneas e o coração para retida das válvulas cardíacas do doador.

A ação foi coordenada pelo presidente da Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT da Santa Casa, o enfermeiro Paulo Lima, com o apoio de uma equipe médica especializada vinda de São José do Rio Preto juntos da nossa equipe hospitalar.

Cada um dos órgãos captados será destinado a pacientes que aguardam na fila única de transplantes, levando esperança e qualidade de vida a diversas pessoas espalhadas pelo país.

A Santa Casa de Jales expressa profundo respeito e gratidão à família do doador, que mesmo em um momento de dor, tomou uma decisão altruísta que salvará várias vidas.

De acordo com o enfermeiro Paulo Lima, “gestos como esse são importantes, pois salvam vidas. Isso demonstra como a conscientização é importante, e ações como essa, quando divulgadas, aumentam o alcance para conscientização”.

Estiveram presentes na captação, os médicos de São José do Rio Preto, Marcella Falleiros e Julia de Lima; a enfermeira de São José do Rio Preto, Lígia; o médico anestesiologista, Ricardo Rodrigues Perbelini; o enfermeiro da Santa Casa de Jales, Paulo Lima e os técnicos de enfermagem, Ivone, Jhonatan, Bianca, Jessica e Claudia.