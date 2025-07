URGENTE: Avião de Pequeno Porte Cai em Área de Pasto em São José do Rio Preto

Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (1º) em uma área de pasto localizada no bairro Santa Inês, em São José do Rio Preto (SP). O acidente mobilizou rapidamente equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Samu, que estão no local realizando os primeiros atendimentos.

Ainda não há confirmação oficial sobre o número de pessoas a bordo, tampouco se há sobreviventes. Informações iniciais apontam a possibilidade de uma vítima fatal, mas a identidade e a situação dos ocupantes da aeronave ainda não foram divulgadas pelas autoridades.

Testemunhas relataram ter ouvido um forte estrondo, seguido por uma coluna de fumaça vindo da direção do pasto. A área foi isolada para o trabalho das equipes de resgate e para o início das investigações.

A causa da queda é desconhecida até o momento. A Força Aérea Brasileira (FAB) deve ser acionada para realizar a perícia técnica e investigar as circunstâncias do acidente.

A reportagem segue acompanhando o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.