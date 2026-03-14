Tragédia – Motociclista morre após colidir contra muro em Jales

Um grave acidente de trânsito terminou em morte na tarde deste sábado (14) na Rua Ermínia Mazuco Pegolo, em Jales (SP). A ocorrência foi registrada nas proximidades da região conhecida como “subida preta” e mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e autoridades policiais.

De acordo com informações apuradas no local, o motociclista seguia pela via quando perdeu o controle da motocicleta ao passar por um redutor de velocidade (quebra-molas). Desgovernado, o veículo acabou colidindo violentamente contra um muro.

Com a força do impacto, o condutor sofreu ferimentos gravíssimos. Equipes do SAMU foram acionadas rapidamente para prestar socorro.

A vítima foi identificada como Thiago Vieira de Souza, de 46 anos. Apesar da rápida chegada da Unidade de Suporte Avançado (USA), o médico da equipe constatou o óbito ainda no local, não sendo possível realizar manobras de reanimação.

A área do acidente foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que deverá apontar as circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta.

O corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) antes de ser liberado para a família.

A tragédia causou grande comoção entre moradores da região, que acompanharam o trabalho das equipes de resgate e da polícia.