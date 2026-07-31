Coletor de recicláveis sofre ferimento na mão após manusear vidro descartado de forma irregular em Fernandópolis

Um coletor de materiais recicláveis, de 49 anos, ficou ferido na manhã desta sexta-feira (31) após sofrer um corte na mão enquanto trabalhava na coleta de recicláveis no bairro Jardim Paraíso, na zona norte de Fernandópolis.

Segundo as informações, Pedro Nogueira realizava sua rotina de trabalho quando recolheu um saco de lixo que continha cacos de vidro descartados sem qualquer tipo de proteção ou identificação. Ao manusear o material, ele acabou sofrendo um corte na mão, provocando intenso sangramento.

Apesar do susto, o trabalhador informou que o ferimento não atingiu estruturas profundas. Os primeiros socorros e os curativos foram realizados pela própria esposa.

Pedro afirmou que o acidente serve de alerta tanto para os profissionais da coleta quanto para a população. Segundo ele, faltou atenção durante o manuseio, mas também houve descuido no descarte do material cortante, que poderia ter causado um acidente ainda mais grave.

O caso reforça a importância do descarte correto de materiais como vidros, espelhos, lâmpadas e garrafas quebradas. A orientação é que esses objetos sejam colocados em caixas de papelão, embalagens resistentes ou garrafas PET adaptadas, sempre bem fechadas e identificadas com avisos como “Cuidado: Vidro” ou “Material Cortante”.