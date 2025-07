Emoção e profissionalismo: bebê nasce em casa com auxílio do SAMU em Cardoso

Um parto cheio de emoção mobilizou os socorristas do SAMU de Cardoso na manhã desta segunda-feira, 30 de junho. Uma mulher entrou em trabalho de parto dentro de casa e, com a ajuda da equipe de emergência, deu à luz ainda no local.

Assim que foram acionados, os profissionais se deslocaram rapidamente até a residência e, com todo preparo e cuidado, auxiliaram a gestante no nascimento do bebê. A cena comoveu os familiares e reforçou a importância do pronto atendimento prestado pelo serviço público de saúde.

Após o parto bem-sucedido, mãe e filho foram encaminhados ao hospital para acompanhamento e seguem em boas condições de saúde.

A atuação precisa da equipe, composta pelos socorristas Amarildo e Valéria, foi destacada pela Secretaria de Saúde e pela Prefeitura de Cardoso, que parabenizaram os profissionais pelo comprometimento e dedicação em um momento tão delicado.

Mais do que um atendimento, foi um gesto de humanidade e competência que ficará marcado na memória da família e de toda a comunidade.