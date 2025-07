Homem morre em acidente na BR-153 após colisão entre três veículos

Um grave acidente foi registrado por volta das 8h da manhã desta segunda-feira (30), no km 78 da BR-153, no município de Bady Bassitt, interior de São Paulo. A colisão envolveu três veículos: uma caminhonete VW Saveiro, uma motocicleta e um GM Corsa.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a caminhonete trafegava no sentido São José do Rio Preto – José Bonifácio quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor — um homem de 61 anos — perdeu o controle da direção. O veículo atravessou o canteiro central da rodovia e invadiu a pista contrária, colidindo frontalmente com a motocicleta e o Corsa.

Com o impacto, o motorista da Saveiro e a condutora do GM Corsa, de 57 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Já o motociclista, de 42 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A pista no sentido Bady Bassitt – São José do Rio Preto permanece parcialmente interditada, com o tráfego fluindo apenas pela faixa da esquerda. Até o momento, não há registro de congestionamentos significativos no local.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas equipes da PRF e da perícia técnica.