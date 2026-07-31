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Expo Estrela 2026 define sua corte oficial durante noite de beleza e tradição em Estrela d’Oeste

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:25 Atualizado em 31/07/2026 13:25 71 visualizações (1 hoje)
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A beleza, o carisma e a tradição marcaram a escolha da corte oficial da Expo Estrela 2026, realizada em Estrela d’Oeste (SP). O evento reuniu grande público e definiu as representantes que irão divulgar uma das maiores festas da região durante toda a programação.

A grande vencedora da noite e eleita Rainha da Expo Estrela 2026 foi Emanuelly Scapin Soldera, de 18 anos. Com simpatia, elegância e desenvoltura, ela conquistou os jurados e agora terá a missão de representar oficialmente a festa em eventos e ações promocionais.

O título de Princesa ficou com Luana Silva de Godoy, de 17 anos, enquanto Maria Eduarda Paladin, de 19 anos, foi escolhida como Garota Country, representando o espírito sertanejo e a tradição do evento.

Também integra a corte da Expo Estrela 2026 a Madrinha, Bruna Furgulho, de 24 anos, que passa a compor o grupo de embaixadoras da festa.

A realização do concurso ficou sob a coordenação do produtor de eventos Eduardo Junio Tagliari, de 42 anos, responsável pela organização da escolha e pela produção do espetáculo que encantou o público presente.

A definição da corte marca oficialmente o início da contagem regressiva para a Expo Estrela 2026, que promete reunir grandes atrações musicais, entretenimento, rodeio e diversas atividades voltadas para toda a família. As representantes eleitas terão papel importante na divulgação do evento, participando de ações promocionais e cerimônias oficiais ao longo dos próximos dias.

A expectativa é de que a edição deste ano seja uma das maiores da história da Expo Estrela, fortalecendo ainda mais a tradição da festa e valorizando a cultura sertaneja na região.

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