Homem morre após afogamento na Prainha Municipal de Araçatuba

Por Notícias Noroeste Publicado em 02/08/2026 09:39 Atualizado em 02/08/2026 09:39 👁️ 122 visualizações (17 hoje)

Um homem morreu após um afogamento registrado na tarde deste sábado (1º) na Prainha Municipal de Araçatuba (SP).

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram os procedimentos de salvamento no local. Apesar dos esforços dos socorristas, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado.

Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada. As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

O caso serve como alerta para a importância dos cuidados em áreas de lazer aquático, principalmente em rios, represas e prainhas, com atenção às orientações de segurança para evitar acidentes.