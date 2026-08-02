Notícias Noroeste
anuncie 5
Portal regional de notícias
Araçatuba

Homem morre após afogamento na Prainha Municipal de Araçatuba

Por Notícias Noroeste Publicado em 02/08/2026 09:39 Atualizado em 02/08/2026 09:39 122 visualizações (17 hoje)
Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Prefeitura saude

Um homem morreu após um afogamento registrado na tarde deste sábado (1º) na Prainha Municipal de Araçatuba (SP).

Equipes de resgate foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram os procedimentos de salvamento no local. Apesar dos esforços dos socorristas, a vítima não resistiu e teve o óbito confirmado.

Até o momento, a identidade do homem não foi divulgada. As circunstâncias do afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

O caso serve como alerta para a importância dos cuidados em áreas de lazer aquático, principalmente em rios, represas e prainhas, com atenção às orientações de segurança para evitar acidentes.

🕊️ O Notícias Noroeste manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor.

anuncie 5
Compartilhe esta notícia nos grupos da região

Ajude a informação chegar mais longe. Envie para amigos, grupos de WhatsApp e moradores da sua cidade.

Compartilhe esta notícia:WhatsAppFacebook
Leia também

Mais notícias da região

Araçatuba
Homem é preso em flagrante suspeito de estuprar garota de programa em motel de Araçatuba
Araçatuba
Família de Araçatuba procura por jovem de 18 anos desaparecido há quase três semanas em São Paulo
Araçatuba
Professora é investigada após ser flagrada furtando cosméticos e perfume em farmácia de Araçatuba
Araçatuba
Criança de 3 anos é encontrada andando sozinha no acostamento de rodovia em Araçatuba
WhatsAppReceba notícias do Notícias Noroeste

Faça seu cadastro e acompanhe as principais atualizações da região pelo WhatsApp.

Cadastrar no WhatsApp
Tem denúncia, vídeo ou informação?

Envie para a redação do Notícias Noroeste. Sua informação pode ajudar a região.

Enviar pelo WhatsApp
DZ7
WhatsApp Anuncieno Notícias Noroeste