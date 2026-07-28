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Família de Araçatuba procura por jovem de 18 anos desaparecido há quase três semanas em São Paulo

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 10:43 Atualizado em 28/07/2026 10:43 74 visualizações (2 hoje)
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Kenzo Vieira Koshiyama foi visto pela última vez no dia 9 de julho; família pede ajuda da população para localizar o rapaz

A família de Kenzo Vieira Koshiyama, de 18 anos, moradora de Araçatuba (SP), busca informações que possam ajudar a localizar o jovem, desaparecido há 18 dias na cidade de São Paulo.

Segundo informações registradas pela família, o último contato com Kenzo ocorreu no dia 9 de julho. O jovem havia se mudado para a capital paulista há cerca de dois meses, em busca de novas oportunidades de trabalho e com o objetivo de construir uma nova vida.

Durante esse período, Kenzo estava hospedado na residência de uma amiga. Conforme relato do pai, o comerciante Luis Yoshikazu Koshiyama, a moradora saiu por alguns instantes para ir ao mercado e, ao retornar, percebeu que o rapaz não estava mais no imóvel.

Desde então, o telefone celular de Kenzo permanece desligado e não houve mais contato com familiares ou amigos.

Diante da situação, os pais viajaram até São Paulo para registrar oficialmente o desaparecimento e acompanhar as buscas. Paralelamente, familiares e amigos iniciaram uma campanha nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do jovem.

A família faz um apelo para que qualquer pessoa que tenha visto Kenzo ou possua alguma informação entre em contato imediatamente com as autoridades.

Informações podem ser repassadas à Polícia Militar, pelo telefone 190, ou ao Disque-Denúncia, pelo número 181. A identidade do denunciante é preservada.

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