Jovem Igor Silva dos Santos morre aos 19 anos em Votuporanga

A cidade de Votuporanga (SP) está de luto pela morte de Igor Silva dos Santos, de apenas 19 anos, ocorrida nesta quinta-feira (30), em sua residência, localizada na Rua Maranhão.

Servente de pedreiro, Igor era natural do Estado do Pará e morava em Votuporanga há cerca de seis anos, onde construiu sua vida ao lado da família, amigos e pessoas que o conheceram.

O jovem deixa os pais Alana Vicente da Silva e Elizaldo Pantoja dos Santos, a namorada Izabela Coutinho, o filho Kayke Kénai, de apenas um mês de vida, o irmão Elizaldo Silva dos Santos, a cunhada Genivalda Cassimiro da Silva, o sobrinho Kaleby Kénai, o padrasto Widemilson, além de demais familiares e amigos.

O velório será realizado no Velório Municipal de Votuporanga, localizado na Avenida da Saudade, com início às 13h desta sexta-feira (31).

O sepultamento está previsto para a manhã deste sábado (1º), no Cemitério Municipal da Saudade, em horário que será confirmado pela família.