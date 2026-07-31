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Polícia Militar e Conselho Tutelar intensificam fiscalização contra venda de bebidas alcoólicas a menores em Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 31/07/2026 13:48 Atualizado em 31/07/2026 13:48 130 visualizações (2 hoje)
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Pizzaria Master

A Polícia Militar, em parceria com o Conselho Tutelar, realizou na quinta-feira (30) uma operação de fiscalização em diversos estabelecimentos comerciais de Votuporanga com o objetivo de combater a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos.

A ação percorreu bares, conveniências, supermercados e outros pontos de venda da cidade. Durante a operação, os responsáveis pelos estabelecimentos receberam orientações sobre a legislação vigente, que proíbe a venda, o fornecimento, a entrega ou o consumo de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes.

Além do caráter fiscalizatório, a iniciativa teve foco na conscientização dos comerciantes, reforçando a importância do cumprimento da lei e da proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Segundo os órgãos envolvidos, ações como essa fazem parte de um trabalho contínuo de prevenção, buscando reduzir situações de risco envolvendo menores e promover um ambiente mais seguro para a juventude.

A Polícia Militar destaca que a colaboração da população também é fundamental. Casos de venda irregular de bebidas alcoólicas para menores podem ser denunciados às autoridades competentes para que as providências cabíveis sejam adotadas.

Pizzaria Master
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