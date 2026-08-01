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Walter Yosito Ocamoto, conhecido como “Wartão da Tawaty”, morre em Votuporanga

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 14:06 Atualizado em 01/08/2026 14:06 107 visualizações (6 hoje)
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Votuporanga está de luto pelo falecimento de Walter Yosito Ocamoto, carinhosamente conhecido como “Wartão da Tawaty”. A informação foi comunicada por familiares e amigos, que lamentam a perda de uma pessoa muito querida na comunidade.

Walter era conhecido pela atuação junto à população de Votuporanga, pelo seu relacionamento com moradores e pela participação na vida pública do município. Em 2024, também colocou seu nome à disposição da população como candidato a vereador nas eleições municipais.

Ao longo de sua trajetória, Walter conquistou o respeito e a amizade de muitas pessoas, deixando lembranças marcadas pela convivência, dedicação e pelos laços construídos com familiares, amigos e conhecidos.

Neste momento de dor, o Notícias Noroeste manifesta seus sentimentos aos familiares e amigos, desejando força e conforto para enfrentar essa irreparável perda.

🖤 Descanse em paz, Walter Yosito Ocamoto.

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