Mira Estrela Rodeio Show promove Portaria Solidária com doações para o Hospital de Base de Rio Preto

A solidariedade será destaque na programação da 38ª edição do Mira Estrela Rodeio Show. Nesta quinta-feira (19), o evento realiza a Portaria Solidária, iniciativa que convida a população a trocar a entrada por doações de leite, que serão destinadas ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

A ação acontece no Recinto de Exposições Napoleão Moura, a partir das 20h, e contará com show da dupla Diego e Arnaldo, prometendo unir entretenimento e responsabilidade social em uma mesma noite.

O rodeio faz parte das comemorações pelos 61 anos de Mira Estrela e será realizado entre os dias 19 e 21 de março, reunindo moradores e visitantes em um dos eventos mais tradicionais da cidade.

Mesmo sendo um município de pequeno porte, com pouco mais de 3 mil habitantes, Mira Estrela demonstra grande engajamento social. Somente em 2025, o Hospital de Base registrou números expressivos de atendimentos à população regional, incluindo 1.598 atendimentos ambulatoriais e de urgência, 77 internações, 214 atendimentos oncológicos e 105 cirurgias.

O Hospital de Base é referência em atendimentos de alta complexidade, integrando o complexo Funfarme, ao lado de outras importantes unidades de saúde, como o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) e o Hemocentro.

A iniciativa conta com a realização dos Parceiros do Bem de Mira Estrela, com apoio do Mira Estrela Rodeio Show e da Prefeitura Municipal.

A expectativa é de grande participação da população, reforçando o espírito solidário da comunidade e contribuindo diretamente para a saúde de toda a região.

📞 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3846-1163

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