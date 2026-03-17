22.2 C
Fernandópolis
18 03 2026
HomePrefeitura de Fernandópolis
Prefeitura de Fernandópolis

Operação tapa-buracos intensifica trabalhos em diversos bairros de Fernandópolis

rodrigok
By rodrigok
0
27

O programa de tapa-buracos iniciou, nesta segunda-feira (16), os trabalhos na Rua Juvenal Flávio Borges, no Parque Universitário. Segundo a Secretaria de Obras, as equipes permanecerão no bairro por mais três dias para atender diversas vias.

Também nesta segunda, a operação atuou intensamente na Avenida Raul Gonçalves Jr., incluindo a rotatória do Fórum. Aproveitando o tempo firme, a secretaria trabalhou ainda na Rua Mário Benez (Bairro Canaã), na Travessa Bom Jesus (Bairro Bom Jesus) e na Rua Luiz Brambati.

Enquanto uma frente segue o cronograma programado, outra equipe foca em atendimentos emergenciais, como locais que passaram por obras recentes e precisam de reparos imediatos

Classificados em destaque em Fernandópolis

Ofertas da mesma cidade desta matéria para fortalecer SEO local e gerar mais cliques.
Ver mais em Fernandópolis
Perfume Nasma Sherif Eau de Parfum Masculino 100ML
🚀 Impulsionado 7 dias⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Perfume Nasma Sherif Eau de Parfum Masculino 100ML
Fernandópolis
R$ 250,00
Asad Lattafa Eau De Parfum Masculino – 100 ml
🚀 Impulsionado 7 dias⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Asad Lattafa Eau De Parfum Masculino – 100 ml
Fernandópolis
R$ 250,00
Britney Spears Fantasy Femme Edp 100ml
🚀 Impulsionado⭐ Destaque📱 WhatsApp disponível
Britney Spears Fantasy Femme Edp 100ml
Fernandópolis
R$ 320,00
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
💎 Premium📱 WhatsApp disponível
Arma de choque Taser – Defesa Pessoal
Fernandópolis
R$ 200
Previous article
Mulher de 32 anos é vítima de estupro em Votuporanga; suspeito foi preso
Next article
Mira Estrela Rodeio Show promove Portaria Solidária com doações para o Hospital de Base de Rio Preto
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Load more

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato