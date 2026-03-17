Operação tapa-buracos intensifica trabalhos em diversos bairros de Fernandópolis

O programa de tapa-buracos iniciou, nesta segunda-feira (16), os trabalhos na Rua Juvenal Flávio Borges, no Parque Universitário. Segundo a Secretaria de Obras, as equipes permanecerão no bairro por mais três dias para atender diversas vias.

Também nesta segunda, a operação atuou intensamente na Avenida Raul Gonçalves Jr., incluindo a rotatória do Fórum. Aproveitando o tempo firme, a secretaria trabalhou ainda na Rua Mário Benez (Bairro Canaã), na Travessa Bom Jesus (Bairro Bom Jesus) e na Rua Luiz Brambati.

Enquanto uma frente segue o cronograma programado, outra equipe foca em atendimentos emergenciais, como locais que passaram por obras recentes e precisam de reparos imediatos