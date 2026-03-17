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Renner inaugura nova loja em Fernandópolis e reforça expansão no interior paulista

rodrigok
By rodrigok
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A Lojas Renner, maior varejista de moda e lifestyle do Brasil, inaugurou uma nova unidade em Fernandópolis, no interior de São Paulo, reforçando sua estratégia de expansão no estado. O investimento na nova loja foi de aproximadamente R$ 5,9 milhões.

Localizada na ampliação do Shopping Fernandópolis, na Avenida Litério Grecco, a unidade possui mais de 1,3 mil metros quadrados de área total e conta com dois acessos: um pelo interior do shopping e outro diretamente pelo estacionamento.

De acordo com Fabiana Taccola, vice-presidente de Produto e Operações da Lojas Renner S.A., a expansão no estado faz parte de um plano estratégico da companhia.

“Estar cada vez mais próximos dos nossos clientes em São Paulo faz parte da nossa estratégia de crescimento e fortalecimento regional”, destacou.

🌱 Sustentabilidade em destaque

A nova loja foi projetada com foco em práticas sustentáveis, incluindo o uso de energia proveniente de fontes renováveis, equipamentos com menor consumo energético e soluções arquitetônicas baseadas em design circular, que reduzem resíduos e impactos ambientais.

A Renner também segue avançando na produção de peças com matérias-primas mais sustentáveis, com a meta de atingir 100% até 2030.

📱 Experiência moderna e omnicanal

A unidade conta com tecnologias que facilitam a jornada de compra, como:

  • Caixas de autoatendimento
  • Pague Digital via aplicativo
  • Venda móvel com atendimento em qualquer ponto da loja

Além da loja física, os clientes podem integrar a experiência com os canais digitais da marca, como site, aplicativo e WhatsApp.

A inauguração faz parte do plano da empresa de abrir até 30 novas lojas em 2026, consolidando ainda mais sua presença no país.

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