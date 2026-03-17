Ônibus da Prefeitura de Cardoso tem pneu estourado em rodovia e quase causa tragédia

Um ônibus da Prefeitura Municipal de Cardoso passou por momentos de tensão após ter um dos pneus estourado ao atingir um buraco na Rodovia Péricles Belini, no interior de São Paulo.

De acordo com informações apuradas pela Rádio Povão, o incidente ocorreu nas proximidades do município de Álvares Florence, em um trecho da rodovia que apresenta condições precárias e tem sido alvo frequente de reclamações de motoristas.

A reportagem entrou em contato com o assessor de limpeza urbana, Samuel Teixeira, que informou ter conversado com o responsável pela frota municipal. Segundo ele, o problema foi causado pelas más condições da via.

Apesar do susto e do risco de um acidente mais grave, ninguém ficou ferido.

O caso reacende o alerta sobre a situação da rodovia, que, segundo moradores da região, já foi palco de outros incidentes semelhantes e continua representando perigo constante para quem trafega pelo local.

Motoristas cobram melhorias urgentes na infraestrutura da pista para evitar que situações como essa terminem em tragédia.