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18 03 2026
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Agricultor morre esmagado por trator e deixa três filhos no Paraná

rodrigok
By rodrigok
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Um grave acidente de trabalho resultou na morte do agricultor Evandro Matos, de 49 anos, na zona rural do município de Realeza (PR), nesta segunda-feira.

De acordo com as informações iniciais, a vítima realizava atividades normalmente em uma propriedade rural quando o trator que operava acabou tombando, caindo sobre seu corpo.

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, mas só foi percebido após a família estranhar a ausência de Evandro no horário do almoço. Um dos filhos foi até o local e encontrou o pai já sem vida sob a máquina.

Equipes policiais foram acionadas e estiveram na propriedade para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.

Evandro Matos deixa três filhos, e a morte causou grande comoção entre familiares, amigos e moradores da região.

⚠️ Alerta: acidentes envolvendo tratores estão entre os principais responsáveis por mortes no campo no Brasil, reforçando a importância de medidas de segurança no trabalho rural.

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