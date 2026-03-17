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18 03 2026
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Prefeitura de Fernandópolis abre processo seletivo para professores

rodrigok
By rodrigok
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A Prefeitura de Fernandópolis, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu inscrições para um novo processo seletivo destinado à contratação temporária de professores.

As oportunidades são para os cargos de:

  • Professor de Educação Básica
  • Professor de Educação Básica II – Ciências
  • Professor de Educação Básica II – Português

De acordo com o edital nº 01/2026, publicado no site oficial da Prefeitura, as inscrições já estão abertas e seguem até o dia 22 de março de 2026.

O processo seletivo tem como objetivo atender a demandas temporárias da rede municipal de ensino, como substituições por licenças, férias e afastamentos, entre outras situações.

Os candidatos interessados devem acessar o site da Prefeitura para conferir o edital completo, que contém todas as regras, requisitos e critérios de seleção.

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