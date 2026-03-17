Menina de 12 anos luta contra câncer raro e família faz campanha para manter tratamento

Uma corrente de solidariedade tem mobilizado moradores da região para ajudar a jovem Giovanna, de 12 anos, que enfrenta um câncer raro e agressivo. Diagnosticada em março de 2025 com Sarcoma de Ewing, a menina segue em tratamento na cidade de Barretos (SP), referência nacional em oncologia.

Natural de Ituiutaba (MG), Giovanna está há quase um ano em acompanhamento intensivo, ao lado da mãe, Daniele Alves Gonçalves. Desde abril de 2025, as duas vivem em uma casa de apoio na cidade, onde recebem suporte durante o tratamento.

No entanto, a situação se agravou recentemente. A partir de abril de 2026, elas não poderão mais permanecer no local, o que trouxe ainda mais preocupação à família. Diante disso, a mãe decidiu criar uma vaquinha online para arrecadar recursos e garantir a continuidade do tratamento da filha.

Segundo Daniele, o valor arrecadado será destinado principalmente ao pagamento de aluguel e despesas básicas por pelo menos seis meses, período essencial para dar sequência ao tratamento médico.

“Peço a vocês, de todo coração, que nos ajudem a vencer essa batalha”, declarou a mãe nas redes sociais.

Como ajudar

Quem quiser contribuir pode fazer doações via Pix pela chave:

📌 6003116@vakinha.com.br

A campanha foi criada no dia 12 de março de 2026 e busca sensibilizar a população para ajudar Giovanna a continuar lutando pela vida.