Menor é apreendido durante investigação de tráfico em Valentim Gentil

A Polícia Civil realizou uma operação nesta segunda-feira (16) em Valentim Gentil, no interior de São Paulo, que resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação foi conduzida por policiais civis com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que cumpriram diligências em uma residência apontada como ponto de distribuição de entorpecentes.

No local, os agentes encontraram diversas porções de drogas, incluindo cocaína, maconha e substâncias conhecidas como “dry ice”, além de materiais utilizados na comercialização dos entorpecentes.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias anônimas que indicavam que o imóvel estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. O caso segue sob apuração.