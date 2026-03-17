22.2 C
Fernandópolis
18 03 2026
HomeCidadesValentin Gentil
Valentin Gentil

Menor é apreendido durante investigação de tráfico em Valentim Gentil

rodrigok
By rodrigok
0
38

A Polícia Civil realizou uma operação nesta segunda-feira (16) em Valentim Gentil, no interior de São Paulo, que resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A ação foi conduzida por policiais civis com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que cumpriram diligências em uma residência apontada como ponto de distribuição de entorpecentes.

No local, os agentes encontraram diversas porções de drogas, incluindo cocaína, maconha e substâncias conhecidas como “dry ice”, além de materiais utilizados na comercialização dos entorpecentes.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Segundo a Polícia Civil, a investigação teve início após denúncias anônimas que indicavam que o imóvel estaria sendo utilizado para atividades relacionadas ao tráfico de drogas. O caso segue sob apuração.

Previous article
Menina de 12 anos luta contra câncer raro e família faz campanha para manter tratamento
Next article
Homem é preso após furtar R$ 5 mil de idoso em Mirassol, mas é liberado após depoimento
rodrigok
rodrigokhttps://noticiasnoroeste.com.br

Related Articles

Stay Connected

0FansLike
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Load more

NoticiasNoroeste

Denuncias?? Fale conosco

Olá seja bem vindo ao NoticiasNoroeste, você tem denuncias?? entre já em contato