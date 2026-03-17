Homem é preso após furtar R$ 5 mil de idoso em Mirassol, mas é liberado após depoimento

Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar cerca de R$ 5 mil de uma residência em Mirassol. Apesar da prisão em flagrante e da recuperação de parte do dinheiro, ele foi liberado após ser ouvido na delegacia.

Segundo informações da ocorrência, a vítima, um idoso de 65 anos, havia recebido o valor e guardado em sua casa. Ao sair e retornar algum tempo depois, percebeu que o dinheiro havia sido furtado.

Enquanto registrava a ocorrência, a vítima apresentou aos policiais uma imagem do suspeito. Um cabo da Polícia Militar reconheceu o homem, que já era conhecido nos meios policiais. Em seguida, imagens de câmeras de segurança confirmaram a presença do suspeito entrando na residência.

Com a identificação, equipes iniciaram buscas e localizaram o homem em uma pensão na Rua 9 de Julho. Ele foi encontrado sentado na recepção do local.

Durante a abordagem, o suspeito confessou o furto e indicou que parte do dinheiro estava em seu quarto. Com autorização, os policiais encontraram R$ 2.696 em espécie sobre o guarda-roupas.

Questionado, ele afirmou ter gasto o restante com despesas pessoais, incluindo pagamento da pensão, compra de roupas, jogos de azar, drogas e alimentação.

Além do dinheiro recuperado, foram apreendidos um par de tênis, um celular, meias e uma faca.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde teve a prisão registrada. No entanto, após ser ouvido, a delegada de plantão determinou sua liberação. O caso segue sob investigação.