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Jovem de 17 anos morre após explosão em restaurante em Guatapará

rodrigok
By rodrigok
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Uma explosão registrada em um restaurante na cidade de Guatapará, na região de Ribeirão Preto, terminou em tragédia e causou a morte de uma jovem de 17 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima trabalhava no local auxiliando na cozinha quando ocorreu a explosão. Ela sofreu ferimentos graves, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Além da adolescente, outra funcionária, de 29 anos, também ficou ferida e precisou de atendimento médico.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades. Informações preliminares indicam que a explosão pode ter ocorrido durante o manuseio de algum equipamento de aquecimento ou produto inflamável utilizado na cozinha.

A Polícia Civil registrou o caso e investiga as causas do ocorrido.

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