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São João das Duas Pontes

Motociclista sem CNH foge da polícia por 25 quarteirões e para após bater em carro em Duas Pontes

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 13:45 Atualizado em 01/08/2026 13:45 97 visualizações (4 hoje)
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Pizzaria Master

Uma perseguição policial chamou a atenção de moradores de São João de Duas Pontes na tarde de sexta-feira (31), após um motociclista sem habilitação fugir da Polícia Militar por cerca de 25 quarteirões e terminar a fuga ao colidir contra um veículo estacionado.

Segundo informações da ocorrência, a equipe policial realizava patrulhamento por volta das 12h40 quando avistou dois jovens em uma motocicleta realizando manobras perigosas e acelerando em frente à Escola Estadual José Brandini. A atitude teria colocado em risco alunos, pedestres e outros motoristas que passavam pelo local.

Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do município. Durante o trajeto, o motociclista cometeu diversas infrações de trânsito até perder o controle da moto e atingir a traseira de um carro que estava estacionado.

Na abordagem, os policiais identificaram que o condutor, de 22 anos, estava acompanhado do irmão, de 18 anos. Ambos são moradores de Estrela d’Oeste. Durante a revista, nenhum objeto ilícito foi encontrado, porém a consulta ao sistema apontou que o piloto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Ao final da ocorrência, a Polícia Militar registrou 20 autos de infração de trânsito e recolheu a motocicleta ao pátio credenciado. O proprietário do carro atingido informou danos no veículo.

Os dois envolvidos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária de Fernandópolis, onde prestaram esclarecimentos e foram liberados. O motociclista deverá responder pelas infrações cometidas.

Pizzaria Master
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