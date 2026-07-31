Ouroeste corta famílias do Bolsa Ouro enquanto investe em festas? Beneficiárias denunciam desligamentos sem aviso e geram revolta

Famílias beneficiárias do programa Bolsa Ouro procuraram o Notícias Noroeste para denunciar o que classificam como desligamentos sem aviso prévio do benefício social concedido pelo município. Segundo os relatos recebidos pela reportagem, diversas mães foram surpreendidas com a suspensão do auxílio de R$ 250 mensais, valor considerado essencial para complementar a renda familiar.

De acordo com as denúncias, a justificativa apresentada pela administração municipal seria o não comparecimento às reuniões e às atividades previstas pelo programa. Conforme mensagens e um áudio obtidos pela reportagem, a participação nessas ações faz parte das exigências para permanência no benefício.

Na gravação enviada em um grupo oficial das famílias beneficiárias, uma representante do programa informa que os desligamentos já estavam sendo realizados e afirma que famílias poderiam perder o benefício por não participarem das reuniões ou das atividades complementares promovidas pelo município.

Segundo o áudio, a presença nas reuniões poderia ser substituída pela participação em ações comunitárias, jantares e outros eventos organizados pelo programa. A representante também afirma que apenas justificar as ausências não seria suficiente para garantir a permanência no Bolsa Ouro.

Ainda conforme a mensagem, o regulamento permitiria apenas três faltas justificadas por ano. A representante cita que algumas famílias já teriam acumulado sete ausências e que, por esse motivo, estariam aptas ao desligamento. Também informa que algumas beneficiárias seriam removidas do grupo oficial do programa e teriam prazo até o dia seguinte para regularizar justificativas pendentes.

Após o envio do áudio, segundo as denúncias encaminhadas ao Notícias Noroeste, algumas famílias realmente foram retiradas do grupo de WhatsApp e tiveram o benefício suspenso. Os relatos apontam que os cortes ocorreram sem comunicação oficial individual, fazendo com que muitas mães descobrissem a suspensão apenas ao serem removidas do grupo ou avisadas por outras participantes.

A situação gerou revolta entre os beneficiários. Para muitas famílias, o auxílio representa um complemento importante para a compra de alimentos, medicamentos e outras despesas básicas.

Além dos desligamentos, moradores também questionam as prioridades da administração municipal. Segundo os denunciantes, enquanto famílias em situação de vulnerabilidade estariam perdendo um benefício considerado essencial, o município continua investindo recursos na realização de festas e eventos públicos.

Diante da repercussão do caso, o Notícias Noroeste buscará esclarecimentos oficiais da Prefeitura de Ouroeste sobre:

Quantas famílias foram desligadas do programa;

Quais critérios foram utilizados para os cortes;

Se houve comunicação oficial individual antes da suspensão do benefício;

Se existe possibilidade de recurso ou revisão dos desligamentos.

Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Ouroeste não havia se manifestado sobre o caso.