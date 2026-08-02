Suspeito de envolvimento em homicídio é preso pela Polícia Militar em Ouroeste

Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido em Ouroeste (SP) foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (1º), após o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

A prisão foi realizada durante patrulhamento policial e contou com a atuação conjunta das Polícias Civil e Militar, após o avanço das investigações sobre a morte de um morador de 44 anos.

O crime aconteceu na última segunda-feira (27), quando a vítima foi encontrada sem vida dentro da residência onde morava com o pai, localizada na Rua Margarida, em Ouroeste. Segundo informações apuradas na época, o pai relatou que havia ouvido o filho chegar em casa durante a noite anterior e, pela manhã, ao procurá-lo, encontrou o homem já sem sinais vitais.

De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações foram reunidos elementos que indicaram a possível participação do suspeito no homicídio qualificado. Com base nas provas levantadas, a Justiça autorizou a prisão preventiva.

Após ser localizado e abordado pelos policiais, o suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.