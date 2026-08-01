Bebê dado como morto deixa UTI e já respira sem aparelhos em Bauru

Uma notícia emocionante trouxe esperança para a família do pequeno Noah Gabriel da Cruz Santos, de apenas um mês de vida. O bebê, que ficou conhecido nacionalmente após ser dado como morto e voltar a apresentar sinais vitais horas depois, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já consegue respirar sem o auxílio de aparelhos.

Noah nasceu prematuro e possui fenda palatina, uma condição congênita que pode afetar a respiração e a alimentação. Após sofrer uma parada cardiorrespiratória na Santa Casa de Rio Claro (SP), o bebê foi declarado morto depois de aproximadamente 45 minutos de tentativas de reanimação.

Cerca de duas horas depois, enquanto era preparado pela funerária, uma funcionária percebeu que o bebê ainda apresentava sinais vitais. A equipe médica foi acionada imediatamente, Noah passou por uma nova avaliação e retornou para a UTI.

Após o episódio, o recém-nascido foi transferido para uma unidade especializada em Bauru, onde segue em acompanhamento médico. Agora, a família comemora uma importante evolução no tratamento: Noah não precisa mais de ventilação mecânica e já consegue respirar sozinho.

Apesar da melhora, o bebê continuará sendo acompanhado pelos profissionais de saúde e ainda deverá passar por procedimentos relacionados à sua condição clínica.

O caso emocionou milhares de pessoas em todo o país. A Santa Casa de Rio Claro informou que os protocolos para constatação do óbito foram seguidos e classificou o episódio como um acontecimento raro e inexplicável.