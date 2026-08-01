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Incêndio em residência deixa idoso de 65 anos morto no Jardim Paulista, em Fernandópolis

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 13:41 Atualizado em 01/08/2026 13:41 99 visualizações (8 hoje)
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Uma tragédia foi registrada na madrugada deste sábado (1º), no bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis (SP). Um idoso de 65 anos morreu após a residência onde morava, localizada na Avenida Bento Miguel de Mendonça, ser atingida por um incêndio de grandes proporções.

Segundo as informações apuradas, a vítima possuía limitações de mobilidade e permanecia acamada. O homem morava sozinho no imóvel, mas recebia assistência frequente de familiares que residem em uma propriedade vizinha.

Quando os parentes perceberam o incêndio, a casa já estava tomada pelas chamas, impossibilitando uma tentativa de resgate. Equipes de emergência foram acionadas e, após o controle do fogo, localizaram o corpo da vítima dentro da residência.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha começado devido a uma possível falha na rede elétrica do imóvel. A área foi periciada e os laudos deverão apontar oficialmente as causas do acidente.

A Polícia Civil acompanha o caso e aguarda os resultados dos exames técnicos para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

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