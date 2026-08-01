Incêndio em residência deixa idoso de 65 anos morto no Jardim Paulista, em Fernandópolis

Uma tragédia foi registrada na madrugada deste sábado (1º), no bairro Jardim Paulista, em Fernandópolis (SP). Um idoso de 65 anos morreu após a residência onde morava, localizada na Avenida Bento Miguel de Mendonça, ser atingida por um incêndio de grandes proporções.

Segundo as informações apuradas, a vítima possuía limitações de mobilidade e permanecia acamada. O homem morava sozinho no imóvel, mas recebia assistência frequente de familiares que residem em uma propriedade vizinha.

Quando os parentes perceberam o incêndio, a casa já estava tomada pelas chamas, impossibilitando uma tentativa de resgate. Equipes de emergência foram acionadas e, após o controle do fogo, localizaram o corpo da vítima dentro da residência.

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha começado devido a uma possível falha na rede elétrica do imóvel. A área foi periciada e os laudos deverão apontar oficialmente as causas do acidente.