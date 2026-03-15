Mulher de 60 anos morre após ser atropelada e motorista foge sem prestar socorro em Birigui

Uma mulher de 60 anos, identificada como Maria Lúcia de Oliveira, morreu após ser atropelada na noite deste sábado (14) em Birigui, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na Rua Euclides Miragaia, e o motorista responsável pelo atropelamento fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com as informações apuradas, Maria Lúcia foi socorrida em parada cardiorrespiratória e encaminhada ao Pronto-Socorro de Birigui.

Apesar dos esforços da equipe médica para reanimá-la, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Maria Lúcia completaria 61 anos no próximo dia 25 de março.

Até o momento, o motorista responsável pelo atropelamento não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente e localizar o condutor que deixou o local.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.