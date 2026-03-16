Mulher é multada em R$ 10,5 mil por manter araras e tucano em cativeiro no interior de SP

Uma moradora de Araçatuba (SP) foi multada em R$ 10,5 mil pela Polícia Militar Ambiental após a constatação de que três aves silvestres estavam sendo mantidas irregularmente em cativeiro dentro de uma residência da cidade.

A ocorrência foi registrada durante patrulhamento ambiental realizado após uma denúncia, que informava a presença de araras mantidas em cativeiro no imóvel.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram três aves da fauna silvestre em um grande viveiro de arame instalado na propriedade. Entre os animais estavam duas araras da espécie arara-canindé e um tucano.

A moradora apresentou notas fiscais e afirmou que os animais haviam sido adquiridos de forma legal. No entanto, após consulta realizada junto à seção técnica da Companhia de Polícia Ambiental, foi constatado que a empresa responsável pela venda não possui cadastro nos sistemas Gefau e Sisfauna, utilizados para controle da fauna silvestre.

Além disso, também foi verificado que a empresa não possui autorização de uso e manejo emitida pelo Ibama para comercialização dessas espécies.

Diante da irregularidade, os policiais elaboraram Auto de Infração Ambiental com base no Artigo 25 da Resolução SIMA nº 05/2021, que trata da manutenção de animais da fauna silvestre em cativeiro sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A responsável foi penalizada com multa simples no valor de R$ 10,5 mil por manter três aves silvestres em cativeiro. As araras-canindé, inclusive, constam em listas de espécies ameaçadas de extinção.

O caso foi encaminhado aos órgãos ambientais competentes, que irão dar sequência às providências administrativas cabíveis.