Orquestra de Sopros de Fernandópolis apresenta clássicos do rock em show especial no Teatro Municipal

O Teatro Municipal Merciol Viscardi recebe, na noite desta segunda-feira (27), um espetáculo especial dedicado aos grandes sucessos do rock mundial. A apresentação tem início previsto para as 20h e será comandada pela Orquestra de Sopros de Fernandópolis (OSFER), que subirá ao palco acompanhada por músicos convidados.
O repertório do concerto traz arranjos orquestrais de clássicos consagrados de bandas lendárias como Beatles, Guns N’ Roses, Queen e Scorpions. A apresentação contará com as participações especiais dos artistas Serginho, Silvana Kamiyama, Ronaldo Tomé e Tiago Ribeiro, que se somam aos instrumentistas da orquestra para enriquecer o mosaico musical.
Os interessados em acompanhar o show podem adquirir os ingressos antecipadamente na sede da Corporação Musical de Fernandópolis ou diretamente na bilheteria do Teatro Municipal a partir das 19h. Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o evento, a organização disponibiliza o telefone (17) 3463-3373.