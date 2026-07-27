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Orquestra de Sopros de Fernandópolis apresenta clássicos do rock em show especial no Teatro Municipal

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 12:35 Atualizado em 27/07/2026 12:36 72 visualizações (1 hoje)
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O Teatro Municipal Merciol Viscardi recebe, na noite desta segunda-feira (27), um espetáculo especial dedicado aos grandes sucessos do rock mundial. A apresentação tem início previsto para as 20h e será comandada pela Orquestra de Sopros de Fernandópolis (OSFER), que subirá ao palco acompanhada por músicos convidados.

O repertório do concerto traz arranjos orquestrais de clássicos consagrados de bandas lendárias como Beatles, Guns N’ Roses, Queen e Scorpions. A apresentação contará com as participações especiais dos artistas Serginho, Silvana Kamiyama, Ronaldo Tomé e Tiago Ribeiro, que se somam aos instrumentistas da orquestra para enriquecer o mosaico musical.

Os interessados em acompanhar o show podem adquirir os ingressos antecipadamente na sede da Corporação Musical de Fernandópolis ou diretamente na bilheteria do Teatro Municipal a partir das 19h. Para tirar dúvidas ou obter mais informações sobre o evento, a organização disponibiliza o telefone (17) 3463-3373.

DZ7
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