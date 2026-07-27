Xadrez masculino de Fernandópolis conquista vice-campeonato inédito nos Jogos Regionais

A equipe Sub-21 de xadrez masculino de Fernandópolis alcançou um marco histórico durante a 68ª edição dos Jogos Regionais da 6ª Região Esportiva, disputada em Penápolis. Com uma trajetória firme na competição, o município sagrou-se vice-campeão da modalidade, garantindo vaga direta para os Jogos Abertos do Interior de 2026, que serão sediados em Votuporanga.

O resultado definitivo veio após a vitória por 2,5 a 1,5 contra Mirassol na última rodada da disputa. Na soma final dos pontos, Fernandópolis empatou na liderança geral com Catanduva, ambas com 13 pontos de equipe. A definição do título deu-se apenas pelo critério de desempate nos pontos de tabuleiro, que favoreceu os catanduvenses por uma pequena margem. A delegação de Fernandópolis foi formada pelos enxadristas Enzo Baroli, Bruno Akira, Vinícius Mondenez, Mateus Malaquias, Lucas Almeida e Pedro Hurtado, orientados pelo técnico Wesley Pereira de Almeida.