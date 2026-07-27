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Xuxa estreia turnê com nave espacial e emociona fãs em São Paulo

Por Notícias Noroeste Publicado em 27/07/2026 19:49 Atualizado em 27/07/2026 19:49 99 visualizações (1 hoje)
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“O Último Voo da Nave” reúne tecnologia, nostalgia e sucessos que marcaram gerações em espetáculo grandioso.

A apresentadora e cantora Xuxa Meneghel deu início, na noite deste sábado (25), à turnê “O Último Voo da Nave”, no Nubank Parque, em São Paulo, proporcionando um espetáculo repleto de emoção, tecnologia e nostalgia para milhares de fãs.

A abertura chamou a atenção logo nos primeiros minutos, quando uma nave espacial sobrevoou o estádio, surpreendendo o público antes da entrada da eterna Rainha dos Baixinhos no palco. Em seguida, Xuxa convidou os presentes a “libertarem a criança interior”, dando início a uma viagem pelos mais de 40 anos de sua trajetória artística.

O show contou com uma superprodução, incluindo cenários tecnológicos, diversas trocas de figurino, efeitos especiais e coreografias marcantes. Um dos momentos mais emocionantes da apresentação foi a participação de 13 Paquitas, representando diferentes gerações, incluindo uma integrante internacional.

No repertório, não faltaram os clássicos que marcaram a infância de milhões de brasileiros, como “Ilariê”, “Lua de Cristal”, “Doce Mel”, “Beijinho, Beijinho”, “Parabéns”, “Cinco Patinhos”, “Txutxucão” e “Planeta Xuxa”. O público também conheceu a inédita “Para Sempre Paquita”, preparada especialmente para a nova turnê.

A turnê celebra todas as fases da carreira de Xuxa, desde os programas infantis que conquistaram o Brasil nos anos 1980 até projetos mais recentes, reforçando seu legado como um dos maiores ícones da televisão e da música brasileira.

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