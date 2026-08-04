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Homem é preso após agredir vítima com pedaço de madeira durante briga por pipa em Bilac

Por Notícias Noroeste Publicado em 04/08/2026 10:57 Atualizado em 04/08/2026 10:57 93 visualizações (93 hoje)
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Vítima, de 30 anos, foi socorrida em estado grave e transferida para a Santa Casa de Araçatuba; Polícia Civil investiga a participação de um segundo envolvido.

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante após agredir gravemente um homem de 30 anos com um pedaço de madeira, na noite de domingo (2), em Bilac (SP). A violência ocorreu dentro da residência da vítima e, segundo as informações iniciais, teria sido motivada por uma discussão relacionada ao empinar de uma pipa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi atingida por diversos golpes e acabou desmaiando devido à intensidade das agressões, sofrendo sangramento intenso. Equipes de emergência prestaram os primeiros socorros e encaminharam o homem, em estado grave, para a Santa Casa de Araçatuba, onde permanece internado sob cuidados médicos.

As investigações apontam que o irmão do suspeito também teria participado da ocorrência. Ele compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil nesta segunda-feira (3), onde prestou depoimento.

Como não havia situação de flagrante no momento em que se apresentou à autoridade policial, ele foi ouvido e liberado, devendo responder ao processo em liberdade.

O suspeito preso em flagrante permanece à disposição da Justiça, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer todos os detalhes da ocorrência.

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