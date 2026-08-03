Jovem tenta fugir de internação compulsória e é localizado pela GCM em São José do Rio Preto

Homem de 25 anos foi encontrado escondido em uma área de pastagem após fugir durante o cumprimento de uma decisão judicial; equipe do Samu conseguiu realizar a internação.

Um jovem de 25 anos tentou fugir durante o cumprimento de uma decisão judicial de internação compulsória na manhã deste sábado (1º), em São José do Rio Preto (SP). Ele foi localizado por agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) após deixar a residência onde estava quando percebeu a chegada das equipes.

Segundo informações da ocorrência, a GCM acompanhava profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para dar apoio ao cumprimento da ordem judicial. Ao notar a presença das viaturas, o rapaz teria saído correndo do imóvel e iniciado a fuga.

Familiares relataram às equipes que o jovem estaria em surto, apresentando comportamento agressivo, além de ter danificado objetos dentro da residência e feito ameaças aos parentes para conseguir dinheiro que seria utilizado na compra de entorpecentes.

Após buscas pela região, o jovem foi encontrado escondido em uma área de pastagem no bairro Bela Vista. Os guardas realizaram a abordagem e fizeram a contenção do rapaz, que posteriormente foi entregue à equipe do Samu.