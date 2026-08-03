Pesquisadores encontram fóssil de crocodilomorfo com cerca de 85 milhões de anos em Jales

Descoberta do Baurusuchus pachecoi reforça importância paleontológica da região noroeste paulista e será estudada por pesquisadores da UnB.

Uma descoberta científica colocou novamente a região noroeste do Estado de São Paulo em destaque. Pesquisadores encontraram, no município de Jales (SP), um fóssil bastante preservado do Baurusuchus pachecoi, um crocodilomorfo que viveu há aproximadamente 85 milhões de anos, durante o período Cretáceo.

O achado foi realizado durante uma expedição liderada pelo professor Dr. Carlos Eduardo Maia de Oliveira, conhecido como Professor Cadu, curador voluntário do Museu de Paleontologia de Fernandópolis, em parceria com o professor Dr. Rodrigo Miloni Santucci, da Universidade de Brasília (UnB), além de estudantes de doutorado, mestrado e iniciação científica.

Além do fóssil praticamente completo, a equipe também encontrou um dente pertencente ao mesmo animal em Jales e fragmentos de cascas de ovos, possivelmente relacionados à espécie, no município de General Salgado (SP).

O material será levado para os laboratórios da Universidade de Brasília, onde passará por um longo processo de preparação, análises e estudos científicos. Após essa etapa, o fóssil deverá integrar o acervo do Museu de Paleontologia de Fernandópolis, ficando disponível para visitação do público.

Segundo o Professor Cadu, as pesquisas de campo exigem grande dedicação, envolvendo longas jornadas sob calor intenso, terrenos de difícil acesso e desafios encontrados durante as buscas por fósseis.