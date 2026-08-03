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Identidade de mulher encontrada em São José do Rio Preto ainda não foi confirmada oficialmente pela polícia

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 09:53 Atualizado em 03/08/2026 09:53 120 visualizações (120 hoje)
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Exames periciais devem apontar a identificação da vítima; investigação apura suspeita de homicídio e ocultação de cadáver.

A Polícia Civil continua investigando o caso envolvendo um homem de 28 anos preso sob suspeita de matar e ocultar o corpo de uma mulher em São José do Rio Preto (SP). Até o momento, a identidade da vítima ainda não foi confirmada oficialmente pelas autoridades.

Segundo informações da investigação, familiares de uma mulher de 36 anos procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência após levantarem a possibilidade de que ela seja a vítima encontrada. No entanto, a confirmação depende dos exames periciais, que ainda não tiveram o resultado divulgado.

Conforme apurado pela Polícia Civil, o suspeito teria informado que conheceu a mulher poucos dias antes do crime. A investigação aponta que, após o ocorrido, ele teria tentado ocultar vestígios no imóvel e, posteriormente, levado o corpo para outro local.

Os exames realizados até o momento indicaram que a vítima apresentava ferimentos graves. A Polícia Civil segue trabalhando para esclarecer a dinâmica do crime, reunir novas informações e confirmar oficialmente a identidade da mulher.

O suspeito permanece preso à disposição da Justiça, enquanto o inquérito policial continua em andamento.

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