Miss Universo Mirassol 2026 recebe homenagem no Oscar Ticka Ticka Bum na UNIRP

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 14:00 Atualizado em 01/08/2026 14:00 👁️ 70 visualizações (4 hoje)

A advogada, educadora e Miss Universo Mirassol 2026, Manuela Kruschewsky Bastos Atique, será homenageada com o Oscar Ticka Ticka Bum 2026, uma das principais premiações de reconhecimento da região Noroeste Paulista.

A cerimônia será realizada na próxima terça-feira (04), na sede da Faculdade UNIRP, em São José do Rio Preto, reunindo lideranças, educadores, personalidades e representantes de diferentes áreas da sociedade.

A homenagem será entregue pelo idealizador e apresentador Waliz Tomenasci e pelo Mister Brasil Estudantil Bruno Borges, como reconhecimento à trajetória de Manuela, marcada pela educação, liderança e atuação em projetos voltados à transformação social.

🌟 Uma trajetória de liderança e propósito

Além do título de Miss Universo Mirassol 2026, Manuela construiu uma carreira ligada ao conhecimento e ao desenvolvimento humano. Ela atua como Vice-Reitora da UNIRP, é advogada e também exerce a função de Embaixadora dos Direitos da Mulher Idosa pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São José do Rio Preto.

Sua atuação une educação, defesa de direitos e compromisso com ações que valorizam a dignidade e o protagonismo das pessoas.

Para Manuela, o título de Miss representa uma oportunidade de ampliar mensagens de inspiração e mostrar que beleza, conhecimento e propósito podem caminhar juntos.

🏆 Oscar Ticka Ticka Bum chega à 8ª edição

O Oscar Ticka Ticka Bum by Cantoia Figueiredo chega à sua 8ª edição consolidado como uma premiação que reconhece personalidades, empresas e instituições que se destacam pelo trabalho, dedicação e contribuição à sociedade.

A escolha de Manuela para receber a homenagem destaca sua contribuição nas áreas da educação, cultura e promoção dos direitos humanos.

A solenidade na UNIRP terá ainda um significado especial, já que acontece na instituição onde Manuela exerce papel de liderança acadêmica.

📍 Local: Faculdade UNIRP — São José do Rio Preto/SP

📅 Data: Terça-feira, 04 de agosto de 2026

🏆 Entrega: Waliz Tomenasci e Bruno Borges