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Perua escolar da Prefeitura de Rio Preto é destruída por incêndio após abastecimento

Por Notícias Noroeste Publicado em 28/07/2026 19:59 Atualizado em 28/07/2026 20:00 57 visualizações (5 hoje)
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Prefeitura saude

Veículo pegou fogo na Avenida Luiz da Cruz Martins; motorista conseguiu sair sem ferimentos

Uma perua escolar da Prefeitura de São José do Rio Preto foi destruída por um incêndio na tarde desta terça-feira (28), na Avenida Luiz da Cruz Martins, no bairro Jardim Primavera, às margens da Rodovia BR-153.

Segundo as informações apuradas, no momento do incêndio apenas o motorista estava no veículo. Ele havia acabado de deixar um posto de combustíveis após realizar o abastecimento quando as chamas começaram.

O condutor conseguiu sair do veículo a tempo e não ficou ferido.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e realizaram o isolamento da área, evitando riscos a outros motoristas e pedestres.

A Perícia Técnica também foi chamada ao local e deverá realizar os levantamentos necessários para identificar o que provocou o incêndio.

Até o momento, as causas do fogo ainda são desconhecidas e serão esclarecidas durante a investigação.

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