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Suspeito de esquartejar mulher e abandonar corpo em lixeiras é preso pela Polícia Civil em Rio Preto

Por Notícias Noroeste Publicado em 01/08/2026 13:48 Atualizado em 01/08/2026 13:48 91 visualizações (6 hoje)
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A Polícia Civil de São José do Rio Preto prendeu, na noite de sexta-feira (31), um homem de 29 anos suspeito de envolvimento na morte de uma mulher ainda não identificada, cujo corpo foi encontrado esquartejado e deixado em lixeiras no bairro Jardim Estoril.

O investigado foi identificado como Marciel Santos, morador da mesma região onde os restos mortais foram localizados. Segundo a polícia, ele residia a poucos metros do ponto onde partes do corpo foram descartadas.

A prisão foi realizada por equipes da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Homicídios. O suspeito foi localizado quando retornava do trabalho para casa.

As investigações avançaram após a análise de imagens de câmeras de segurança instaladas na região. Os registros teriam mostrado a movimentação de um homem descartando materiais ao lado de um comércio, o que ajudou os policiais a chegar ao investigado.

Em depoimento inicial, o suspeito afirmou que teria conhecido a mulher em uma praça próxima à sua residência.

Após a prisão, equipes da perícia realizaram buscas no imóvel do investigado em busca de vestígios que possam ajudar a esclarecer o crime. Durante os trabalhos, foram utilizados equipamentos de luz forense para localizar possíveis marcas de sangue e outros elementos.

Segundo a investigação, uma mochila que teria sido utilizada para transportar o corpo também foi apreendida.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito já teria trabalhado como açougueiro e auxiliar de cozinha. Ele também possui antecedentes relacionados a violência doméstica, incluindo registro de medida protetiva solicitada por uma ex-companheira.

O caso segue sendo investigado para identificar oficialmente a vítima, esclarecer a motivação do crime e reunir todas as provas necessárias para a conclusão do inquérito.

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