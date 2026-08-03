Agropecuarista de Macedônia se envolve em acidente grave com duas mortes em Goiás

Um grave acidente de trânsito envolvendo um agropecuarista de Macedônia (SP) deixou duas pessoas mortas neste domingo (2), na rodovia GO-206, na entrada do Ribeirão dos Paula, em Cachoeira Alta (GO).

Segundo informações preliminares, Claudemir Toninho dos Reis, conhecido como “Claudê”, marido da ex-vice-prefeita de Macedônia, Vanja Reis, conduzia uma caminhonete Toyota SW4 quando ocorreu a colisão com uma Chevrolet S10.

De acordo com os relatos iniciais, o produtor rural retornava de sua propriedade e seguia em direção ao estado de São Paulo quando um veículo teria saído de uma estrada secundária e acessado a rodovia, sendo atingido pela caminhonete.

Com a força do impacto, os dois veículos capotaram. As duas pessoas que estavam no outro automóvel não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Informações preliminares apontam que as vítimas seriam identificadas como Dr. Elmar e Dra. Zulma.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência. Claudemir recebeu atendimento médico e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde dele é considerado estável e ele não corre risco de morte.