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Agropecuarista de Macedônia se envolve em acidente grave com duas mortes em Goiás

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 09:18 Atualizado em 03/08/2026 09:18 107 visualizações (107 hoje)
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Um grave acidente de trânsito envolvendo um agropecuarista de Macedônia (SP) deixou duas pessoas mortas neste domingo (2), na rodovia GO-206, na entrada do Ribeirão dos Paula, em Cachoeira Alta (GO).

Segundo informações preliminares, Claudemir Toninho dos Reis, conhecido como “Claudê”, marido da ex-vice-prefeita de Macedônia, Vanja Reis, conduzia uma caminhonete Toyota SW4 quando ocorreu a colisão com uma Chevrolet S10.

De acordo com os relatos iniciais, o produtor rural retornava de sua propriedade e seguia em direção ao estado de São Paulo quando um veículo teria saído de uma estrada secundária e acessado a rodovia, sendo atingido pela caminhonete.

Com a força do impacto, os dois veículos capotaram. As duas pessoas que estavam no outro automóvel não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. Informações preliminares apontam que as vítimas seriam identificadas como Dr. Elmar e Dra. Zulma.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas para atender a ocorrência. Claudemir recebeu atendimento médico e foi encaminhado a uma unidade hospitalar da região. Apesar da gravidade do acidente, o estado de saúde dele é considerado estável e ele não corre risco de morte.

As circunstâncias da colisão deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.

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