Adolescente de 13 anos pode ter tratamento contra câncer interrompido após suspensão de decisão judicial

Família busca alternativas para garantir medicamento de alto custo usado no tratamento de linfoma de Hodgkin; próxima aplicação está prevista para agosto.

Uma adolescente de 13 anos, moradora de Jaraguá do Sul (SC), enfrenta um momento de incerteza durante a batalha contra um linfoma de Hodgkin. A jovem, que iniciou o tratamento contra a doença em janeiro de 2025, corre o risco de ter uma etapa importante da terapia interrompida após a suspensão de uma decisão judicial que determinava o fornecimento de um medicamento considerado essencial pela equipe médica.

Segundo informações, após passar por três protocolos de tratamento sem alcançar o resultado esperado, os médicos indicaram o uso do medicamento brentuximabe vedotina, uma medicação de alto custo que chega a aproximadamente R$ 38 mil por dose.

A família havia conseguido na Justiça o direito de receber o medicamento pelo poder público. Porém, a União, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU), apresentou recurso contra a decisão. Posteriormente, um desembargador suspendeu a determinação, e o processo segue aguardando uma nova análise, ainda sem data definida para julgamento.

Com a possibilidade de interrupção do tratamento, familiares e amigos passaram a realizar campanhas solidárias, rifas e outras ações para arrecadar recursos e tentar garantir a continuidade das aplicações. A próxima dose do medicamento está prevista para ser administrada até o dia 19 de agosto.