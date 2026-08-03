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Danilo dos Santos Souza é encontrado e retorna para a família em Valentim Gentil

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 09:33 Atualizado em 03/08/2026 09:33 113 visualizações (113 hoje)
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Jovem de 30 anos estava desaparecido desde o dia 29 de julho; familiares confirmaram que ele está bem e já está em segurança.

Após dias de preocupação e mobilização nas redes sociais, uma boa notícia chegou para familiares e amigos de Danilo dos Santos Souza, de 30 anos. O morador de Valentim Gentil, que estava desaparecido desde o dia 29 de julho, foi localizado e já está novamente junto de seus familiares.

O desaparecimento havia gerado grande comoção na região. Familiares e amigos compartilharam informações, fotos e pedidos de ajuda nas redes sociais, buscando ampliar o alcance das buscas e encontrar pistas sobre o paradeiro de Danilo.

Segundo informações, ele foi encontrado e está bem. As circunstâncias de como ele foi localizado não foram divulgadas até o momento.

Com o retorno de Danilo para casa, as buscas foram encerradas. Familiares agradeceram a todos que ajudaram compartilhando as informações, enviando mensagens e contribuindo para que a notícia chegasse ao maior número possível de pessoas.

A mobilização da comunidade foi fundamental durante o período de apreensão, demonstrando a importância da solidariedade em situações de desaparecimento.

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