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Suspeito de matar e esquartejar mulher em Rio Preto já respondia por violência doméstica

Por Notícias Noroeste Publicado em 03/08/2026 17:09 Atualizado em 03/08/2026 17:09 82 visualizações (82 hoje)
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Investigado tinha processo anterior por agressões contra uma ex-companheira; Polícia Civil segue apurando o crime mais recente.

O homem preso por suspeita de matar, esquartejar e ocultar o corpo de uma mulher em São José do Rio Preto (SP) já respondia a um processo na Justiça relacionado a violência doméstica contra uma ex-companheira.

Segundo informações do Ministério Público, no caso anterior, o investigado teria agredido a vítima com socos, chutes e mordidas, além de descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça.

No caso mais recente, a Polícia Civil investiga a suspeita de que o homem tenha assassinado uma mulher e tentado esconder vestígios do crime. Conforme as investigações, o corpo teria sido dividido e partes da vítima foram encontradas em lixeiras no bairro Estoril.

Ainda segundo a apuração policial, o suspeito teria realizado ações dentro do imóvel onde o crime teria ocorrido, como limpeza do local e pintura das paredes, em uma tentativa de ocultar possíveis evidências.

O homem permanece preso e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer a dinâmica do crime, a motivação e todos os detalhes envolvidos.

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