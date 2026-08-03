Suspeito de matar e esquartejar mulher em Rio Preto já respondia por violência doméstica

Investigado tinha processo anterior por agressões contra uma ex-companheira; Polícia Civil segue apurando o crime mais recente.

O homem preso por suspeita de matar, esquartejar e ocultar o corpo de uma mulher em São José do Rio Preto (SP) já respondia a um processo na Justiça relacionado a violência doméstica contra uma ex-companheira.

Segundo informações do Ministério Público, no caso anterior, o investigado teria agredido a vítima com socos, chutes e mordidas, além de descumprir medidas protetivas determinadas pela Justiça.

No caso mais recente, a Polícia Civil investiga a suspeita de que o homem tenha assassinado uma mulher e tentado esconder vestígios do crime. Conforme as investigações, o corpo teria sido dividido e partes da vítima foram encontradas em lixeiras no bairro Estoril.

Ainda segundo a apuração policial, o suspeito teria realizado ações dentro do imóvel onde o crime teria ocorrido, como limpeza do local e pintura das paredes, em uma tentativa de ocultar possíveis evidências.